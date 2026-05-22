하지만 실제로는 현관 앞 택배 분실,

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하지만 실제로는 현관 앞 택배 분실, 늦은 밤 외부인 출입, 장기간 부재 중 불안감처럼 집 안이 아니라 집 앞에서 시작되는 보안 고민이 많습니다. 그래서 세콤가정용을 알아보는 분들도 단순히 브랜드명보다 우리 집 구조에 맞는 보안 방식인지 먼저 따져봐야 합니다. Q. 아파트에도 가정용 보안이 필요한가요? 필요…

자체의 문제, 배선의 문제, 잦은 사용으로 인한 접점 문제 등 점검해 볼 사항을 여러 가지가 있습니다. ​ ​ ​ ​ 고장의 원인을 찾던 중 현장 자동문 유리에 세콤 스티커는 부착되어 있었지만, 실제 보안 장비는 보이지 않아 문의드린 결과 업주변경 시 세콤을 제거하고 키스위치 방식으로 보안을 운영 중이라는 설명을 들을…

안녕하세요, 오늘은 요즘 문의가 정말 많은 에스원 세콤 가입에 대해 정리해드릴게요. 매장을 운영하시는 분들, 사무실 보안이 걱정되시는 사장님들, 그리고 가정에서 아이만 두고 외출하실 때 불안하신 분들까지. ​ “보안 시스템을 알아보고는 싶은데 어디서부터 시작해야 할지 모르겠다” 라는 말씀을 정말 자주…

정해린 에스원 신임 대표이사 사장. 사진=에스원 제공. 최대주주 일본 세콤 지분 25.65%, 삼성 계열사 합계(20.57%) 추월 매출 0.55% 기술 사용료 일본행… ‘보안 주권’·지배구조 투명성 논란 ‘관리형’ 정해린–‘세콤맨’ 하나오카 공동체제, 혁신보다 내부 통제 우선 우려 ​ 국가 핵심 산업인 반도체 생산시설과…

에스원 세콤 보안 스마트 공공건물 건물관리 블루스캔. 스마트 건물관리 솔루션 에스원 #Blue_Scan 60년 내공의 스마트한 건물관리 전국의 관공서, 학교 등 공공건물 에스원 블루스캔 시스템 기반 건물관리 주목을 받고 있습니다. ​ 저는 약 20년 전부터 전남 고흥에서 에스원 세콤 사용하며 항상 만족하고 있어요. ​ 저는…

동작삼성래미안 인테리어 세대 월패드 교체 ​ 동작삼성래미안 인테리어 월패드 교체 에스원 세콤 ezon SHT-705S 호환 직방인터폰 설치 후기입니다. ​ ​ ​ 안녕하세요! 비디오폰 설치 전문 삼성스마트홈입니다. 😊 ​ 동작삼성래미안아파트 서울특별시 동작구 사당로23바길 9 ​ 봄이라 그런지 아파트 단지마다 인테리어 리모델링…

계속되는 고장 불량 수리 사직1차쌍용예가아파트 부산광역시 동래구 사직로 80 사직쌍용예가1차 아파트 인터폰/도어락 설치-수리전문업체

카메라 한 대를 두는 수준에서 끝나지 않습니다. 현관 확인, 침입 감지, 스마트폰 알림, 출동 여부, 저장 방식까지 함께 비교하는 분들이 많습니다. 특히 세콤가정용을 검색하는 분들은 “우리 집에도 출동보안이 필요할까?”, “CCTV만으로 충분할까?”를 고민하는 경우가 많습니다. 오늘은 상담 전 확인하면 좋은 기준…

비교하고 계셨는데요. ​ ​ 개인 CCTV 구매 방식부터 타사 저가형 카메라까지 정말 다양한 선택지가 있는 게 사실입니다. ​ ​ 그럼에도 불구하고 저희 에스원 세콤을 선택해 주신 이유는 ​ 문준승 영업팀장의 오픈 특가 패키지와 상황에 맞춘 꼼꼼한 상담, 그리고 신뢰감 있는 안내 덕분이 아니었을까 생각됩니다 😊 ​ 단순히…

사무실 이전 준비를 하다 보면, 생각보다 마지막에 발목을 잡는 부분이 있습니다. ​ 짐 정리나 청소보다 더 난감한 게 바로 세콤 철거 후 남은 문 구멍이더라고요. 이 정도면 괜찮지 않을까? 하고 넘기기엔 너무 눈에 띄고, 그렇다고 문 전체를 바꾸자니 비용도 일정도 부담스럽죠. ​ 특히 광명 지식산업센터처럼 깔끔한…

감쪽같이 마감해드립니다! ​ ​ ​ 안녕하세요! 샷시 복원만 전문으로 하는 프로샷시입니다. ​ 이번 현장은 서울 장안동에 위치한 상가로, 보안장치 철거 이후 남은 캡스 세콤 타공구멍 복원 작업이었습니다. ​ ​ 매장은 이미 철거까지 마무리된 상태였지만, 마지막 점검에서 문제가 된 것이 바로 샷시에 남아있던 구멍들…

가치가 되고 있습니다. ​ 예전에는 문만 잘 잠그면 괜찮았지만, 지금은 CCTV, 출입통제, 보안 시스템까지 갖추는 것이 당연한 시대가 되었습니다. ​ 그만큼 세콤 취업 보안이라는 분야는 앞으로도 계속 필요하고, 오히려 점점 더 커질 수밖에 없는 분야라고 생각합니다. ​ 그중에서도 세콤은 많은 사람들이 알고 있을 만큼…

부산 사직쌍용예가1차 아파트 고장난 세콤 인터폰을 직방(삼성) 비디오폰 교체 시공 및 설치 전문업체 한결홈넷시큐리티입니다. 금일 오래되어 고장난 세콤 인터폰을 직방 비디오폰으로 교체 시공 및 설치를 위해 연락을 주신 고객님은 부산시 동래구 사직로80에 위치한 동래구 사직쌍용예가1차아파트에 거주하시는 분…

문틈 사이로 촬영했다는 폭로까지 이어지며 큰 충격을 안겼습니다. 이번 사건으로 생활의 달인, 무단 촬영 논란 키워드가 급속도로 확산되고 있습니다. 😡 “세콤 누를 뻔”…빵집 사장 분노 폭발​ 빵집 사장은 “크루아상 작업은 굉장히 예민해서 집중이 깨지면 제품이 망가질 수 있다”며 당시 상황을 상세히 설명…

더 속 편하지 않나요?

집에서 세콤 서비스를 쓰다 보면 갑자기 AS가 필요하거나 경비 상태를 확인해야 할 때가 많죠. ​ 에스원 세콤 고객센터는 이런 상황을 빠르게 해결해 주는데, 대표 전화번호 1588-3112로 24시간 연중무휴 운영되니 출동 요청부터 고장 신고, 계약이나 요금 상담까지 한 번에 처리할 수 있습니다. ​ 게다가 고객센터 앱을…

요즘처럼 직원 고용의 변화가 많을때는 경리부 직원은 세콤 지문 등록하고 삭제하고도 일이네요 -. – ​ 세콤컴퓨터 할때 세콤매니저랑 세콤매니저(근태,식당) 두개가 있어서 이건 뭔 차인가 궁금했는데, ​ 직원 퇴사할때 어찌 처리해야되는지 세콤에 원격 걸어서 물어봤더니, 자세히 알려줘서 포스팅 합니다. ​ 우선…

직원이 새로 올 때 추가했다가 퇴사 시 출입권한을 제거해야 한다. 관리자의 관리 부실이 확실하다. 덕분에 대신 일하게 되었다… 나도 방법을 몰랐는데, 세콤에 AS요청으로 해결했다. 다시 방법을 잃어버리지 않기 위해 기록해 둔다. 세콤 매니저에서 등록관리 > 카드로 이동한다. 등록 관리에 카드탭으로 이동 기기별…

안녕하세요~ 알루미늄 샷시에 세콤 타공 자국 깔끔하게 원상복구해 드리는 정글홈케어 인사드립니다 ^^ ✅ 저렴한 가성비 집수리 ✅ 감쪽같은 복원 가능 ✅ 하자 없는 꼼꼼한 작업 ✅ 건설 현장 총 경력 7년 경기도 화성 알루미늄 샷시 세콤 타공 자국 수리 Before & After #화성샷시수리 #세콤타공자국 #화성집수리…

긴급 상황이나 장비 점검, 계약 관련 문의가 발생할 수 있습니다. 이럴 때 고객센터를 빠르게 활용하면 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 오늘은 에스원 세콤 고객센터 전화번호 대표번호 상담원연결 문의 방법을 핵심만 정리해드립니다. 아래 홈페이지에서 빠르게 확인하실수 있습니다. >>에스원 세콤 고객센터…

공부 안하지 ㅋㅋ 핑크 찰떡 남 사람으로 태어나면 차은우 긴장해야할듯 화보자나 !!! 젤 좋아하는건 아저씨 팔베게 내 출근 메이트 요리 조리 귀여운 홍세콤! 울 세콤이 무지개 다리 너머에서 잘 지내고 있어? 벌써 5일이나 지났네 누나는 잘 지내고 있어 ​ 이제 그래도 밖에서 웃으면서 이야기해서 좀 괜찮은줄…

​ 안녕하세요! 우리 집과 사업장의 안전을 책임질 보안 파트너를 찾고 계신가요? 대한민국 보안 시장의 양대 산맥인 **세콤(S1)**과 ADT캡스. 브랜드 파워가 워낙 막강하다 보니 막상 선택하려고 하면 어떤 차이가 있는지 혼란스러우실 겁니다. 오늘은 2026년 최신 트렌드를 반영하여, 두 업체의 핵심 차이점과 왜 최근…

안녕하세요~ 잡캔 블로그 지기입니다. 지난번 [ 협업 효율 높이는 법 ]에 이어 [ 세콤과 잡캔의 연동 ]에 대해서 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 세콤 도어락으로 사무실 출입은 잘 관리하고 있는데, 출퇴근 기록은 아직도 따로 관리하고 계신가요? 누가 몇 시에 출근했는지 한눈에 볼 수 있을까? 출입 기록을…

오피스텔복도페인트복원, 초인종옆 세콤스티카자국도 원상복구 가능 초인종 옆 벽면에 남아 있는 세콤스티커 자국 때문에 연락드립니다. ​ 공용 복도 초인종옆자리여서 관리사무소에서 원상복구에 해당하는 자리라고 전달받았네요. ​ 블로그 찾아보고 견적 받고싶어서 사진 보내드렸습니다! ​ 고객님 문의내용 중 오피스텔…

근데 3일만에 싹쓸 김치 담글땐 참기름 안넣잖아 요 ?? 느끼할줄 알았는데 참기름 냄새는 나질안고 정말 고추 장넣은게 한수였던것같아요 사각사각 달콤세콤 정말 맛 있어요 햇 양파 인데도 절이지 안았 는데도 국물도 많지도안고 정말 굿~~굿 입맛 없을때 최고입니다 ​ ​ #음식 #음식_레시피 #햇_양파 #햇_양파_김치…

크루아상 작업은 예민해서 집중이 깨지면 바로 망가진다고 했고, 한 번 거절한 뒤에도 한 시간쯤 지나 다시 찾아와 문틈으로 촬영했다고 적었습니다. 그래서 세콤을 누를 뻔했다는 말까지 나온 거예요. ​ 방송 화면이 더 논란 키운 부분 이후 방송 화면을 다시 본 시청자들 사이에서는 촬영 방식이 더 신경 쓰였다는 반응…

보안 서비스를 이용하시는 분들이 참 많으시죠. ​ 평소에는 든든하게만 느껴지던 기기들이지만, 갑자기 오작동을 일으킨다면 당황하기 마련인데 오늘은 에스원 세콤 고객센터 전화번호 및 상담원 연결 연락처에 대해 알려드릴게요. ​ 세콤 고객센터 연결 🔼 상담원 연결 바로가기 🔼 ​ 에스원 세콤 고객센터 전화번호 가장…

​ 예당호에 봄이 오는 3월의 어느 날, 평소 지인들과 함께 떠난 충남 예산군에 있는 예당호 나들이를 가는 길에 지인의 친구가 하는 딸기밭 체험하러 갔다 왔다. ​ 둘레길 주변 지인의 친구가 운