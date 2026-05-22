코코출장마사지

스웨디시 마사지 – 깊은 이완과 심신의 안정

북유럽에서 시작된 스웨디시 마사지는 부드럽고 리드미컬한 터치로 전신의 긴장을 풀어주는 대표적인 오일 테라피입니다.

코코출장마사지에서는 프랑스산 아르간 오일과 호호바 오일을 블렌딩하여 피부에 깊은 영양과 수분을 공급합니다.

림프 순환을 촉진하는 특수 기법으로 체내 노폐물과 독소 배출을 돕고, 붓기 제거에도 탁월한 효과를 보입니다.

스트레스로 인한 두통, 어깨 결림, 소화불량 증상이 있으신 분들께 특히 추천드립니다.

시술 후 대부분의 고객님들이 깊은 숙면을 경험하셨다고 전해주십니다.

추천 대상: 만성 스트레스, 불면증, 순환계 개선이 필요하신 분

소요 시간: 60분 / 90분 / 120분 코스

효과: 스트레스 해소, 혈액순환 촉진, 면역력 강화, 숙면 유도

전국출장마사지 스웨디시를 찾는 고객님들 중에는 출장지 호텔에서도 제대로 된 관리가 가능할까를 고민하시는 분들이 많습니다.

코코출장마사지는 방문 환경에서도 스웨디시의 핵심인 리듬과 이완 흐름이 깨지지 않도록 표준 프로세스로 운영합니다.

코코출장마사지