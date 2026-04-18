베트남 하노이 여행 5박 6일 (2026.04.18

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베트남 하노이 여행 5박 6일 (2026.04.18 ~ 23) https://rc-f3a.tistory.com/8554048 베트남 하노이 여행 5일차 베트남 하노이 여행 5박 6일 (2026.04.18 ~ 23) 여행 5일차 아침 호텔 인근에 쌀국수 먹으러 나왔다가 과일 쥬스 가게를 보고 수박주스 주문 800원의 행복 평온한 하루의 시작. 로컬 거리 구경. 유치원…

베트남 다낭 마사지 다낭 공항 픽업 아지트 베트남 다낭 마사지 다낭 공항 픽업 아지트 베트남 다낭 마사지 다낭 공항 픽업 아지트 베트남 다낭 마사지로 아지트스파 다녀왔어요. 다낭 공항 픽업 가능해 밤비행기 타고 갔는데 첫날 안전하게 숙소로 이동할 수 있어 찐만족! 마사지, 네일, 맛집 냐벱, 이발관까지 한번에…

경제의 성장과 산업구조의 변화는 사회 분위기를 바꾼다. 코로나 이전, 그랩택시가 도입되기 전인 2010년도의 베트남은 바가지도 심하고 불친절했다. 그러나 코로나 이후 베트남을 세번 가보게 되었고, 남부 – 중부 – 북부 ( 호치민, 하노이, 달랏, 판랑, 까오방) 할 것 없이 꽤 정직하며 무척 친절했다. 2020년대에 가…

​ ​ 🇻🇳 엄마랑 베트남 하노이 여행 1일차 🇻🇳 ​ 아시아나 항공 인천(ICN) → 하노이(HAN) OZ729 ​ 원래 엄마랑 대만 가려다가 갑작스러운 심경의 변화로 목적지 변경.. 새로운 목적지는 바로 베트남 하노이 🇻🇳🥢🎋 ​ 스태프 제드 티켓으로 어떻게 비벼볼까 했으나 생각보다 인천 → 하노이 직항이 많지 않았고 (왜 난 LCC 전부…

내가 그냥 쓰고싶어서 쓰는거임 Bãi biển Nha Trang (탑쩜흐엉 있는 해번) ​ 언니랑 간만에 단둘이 해외여행을 가기로 하고!! (내가 꼬심) ​ 물놀이가 하고싶어서, 베트남 나트랑으로 결정! ​ 날짜를 정해두고, 항공권과 숙소는 먼저 예약을 완료해뒀다. ​ ​ 그러고 나서…. 여행 2주전까지 아무것도 안함 ㅎㅎ ​ 나트랑은…

​ 담시장 말고 베트남 나트랑 쇼핑리스트 ​ ​ ​ 🏝️ 물가 저렴하면서 예쁜 바다와 함께 힐링할 수 있는 베트남 나트랑 여행에서 이번에 쇼핑리스트 제대로 털어왔어요 🙂 담시장 말고 호아 가는 이유 알려드릴게요. 퀄부터가 다르고 시내 숙소 묵는다면 꼭 들러보시길 바라요. 대부분 몰라서 푹 찌는 더위에 담시장에 가서…

초여름 바람속에 스며든 편안한 휴식 베트남 다낭 마사지 공항픽업 다낭 맛집 추천 큰바다소년 Benjamin ​ 1. 베트남 다낭 ​ 5월에 떠나는 베트남 다낭은 어느덧 초여름의 기운이 짙어지는 시기입니다. ​ 평균 기온 30℃를 오르내리는 5월 다낭 날씨는 도착하는 순간 느껴지는 따뜻한 공기는 한층 더 부드럽고 포근하게…

같은 동남아시아국인 캄보디아와 태국 여행을 하면서 더위와 사투를 벌인 좋지 않은 기억이 있기 때문이다. 그래도 한국인 관광객들이 먹여 살릴 정도로 인기있는 베트남 관광을 한번도 경험하지 않기란 쉽지 않은 일이다. 계절만 잘 선택하면 혹서기 여행은 피할 수 있다. 그런데 6명이 함께하는 여행이다 보니 여행…

안녕하세요 여러분 모두 아시다시피 베트남 여행기 2편에서 알 수 없는 챗지피티와의 대화를 남겼었는데요,,, 그 뒷 이야기를 가지고 왔습니다 앞 부분의 이야기를 못 보셨다면? 보고 오시길 추천드립니다 베트남, 다녀왔습니다! (1) 반가와요 여러분 ~ 오늘은 대망의 2025년 마지막을 장식했던 베트남 다낭시 여행기를…

최근 들어 베트남 여행지가 다낭과 나트랑에 이어 베트남 최남단 섬,푸꾸옥이 새로운 여행, 휴양지로 급부상하고 있는 곳.푸꾸옥 섬 제주도의 약 1/3 크기의 섬과 주변의 21개의 작은 섬으로 이루어져 있는 푸꾸옥 섬은 비행기와 배를 통해서만 이동 할 수 있는 섬으로 이루어져 있는 베트남 푸꾸옥.. 이번 여행은…

베트남 푸꾸옥 자유여행 일정 경비 푸꾸옥 마사지 샵 안녕하세요 여행 인플 웨요랍니다 ㅇ-ㅇ ​ 오늘은 베트남 푸꾸옥 여행 경비부터 직접 다녀온 코스들을 소개해 드리려고 해요 ​ 베트남 다낭 나트랑 여행이 질리셨다면 이제 떠오르고 있는 베트남 푸꾸옥 자유여행 추천으로 또 다른 휴양지 느낌을 즐겨보실 수 있답니다…

채워놓아야 함 여기 설렁탕 먹을만하더라 ​ ​ ​ ​ 이 헤드셋 덕분에 소음을 차단할 수 있었다 가는 길에 잠이 안와서 ‘콜’ 스릴러 영화를 봤다 추천작이에요 ​ ​ ​ ​ 베트남 도착했다우 픽업 기사님 기다리면서 멍때림 ​ ​ ​ ​ 차타고 가는길에 역시 베트남은 오토바이 민족 여기는 교통 문화가 한국이랑 많이 달라서 적응해야 함…

오늘도 베트남 여행으로 왔어요. ​ 이제 베트남여행도 마무리를 해야겠죠? ​ 마지막편입니다! 1. 호이안 – 올드타운 and 야시장 and 소원배 호이안에는 바구니배(베트남여행 2편 보세요~) 말고도 올드타운, 야시장, 소원배 등 다양한 관광거리가 있습니다. ​ 올드타운과 야시장, 소원배는 함께 붙어있는데요. 올드타운의…

Previous image Next image 갑자기 이틀전에 베트남 여행이 생겨서 여행 하루전에 짐챙기고 바로 김해공항으로 갔어요 ㅎㅎ 졸업 여행으로 떠난거였어요!! Previous image Next image 도착하자마자 첫날은 엄마가 투어 예약해주셔서 투어를 바로 했어요!! 양떼 먹장 같은곳 가서 양 먹이 체험하구 사진도 찍어…

만 두 번이라 무지한 나를 이끄느라 고생했던 친구들에게 심심찮은 감사와 죄송의 말씀을 전하며 푸꾸옥 여행 기록을 늦었지만 남겨보도록 하겠습니당 : D 첫 베트남 여행 가는 베린이는 왕 큰 캐리어를 들고 버스에 탑승했어요 ​ 20인치까지는 탈 수 있는 걸로 알고 있는데 바퀴 고정 안 되면 탑승 제한당할 수도 있다고…

호이안 옛 거리로.. 14명의 패키지 여행객들은 구명조끼 대충 착용하고 배를 타고 투본강을 따라 호이안으로 올라갑니다. 블로거가 아주 찐하게 전하는 베트남 여행기 호이안 옛 거리 호이안 올드타운 돌아보기 배에서 내려 호이안 거리를 돌아봅니다. 토요일 오후라 많은 관광객들이 보이는데 한국인 관광객들도 가끔…

7주년 기념 베트남 여행일기 #나트랑 (2025.04.10 ~ 2024.04.13) day 1 아침 비행기라 새벽6시에 도착한 대구공항 ​ 알뜰살뜰 올해도 비엣젯 ✈️ 갈때는 수화물 추가도 사치 광이 3박4일 여행짐은 저 가방이 전부라… 무게도 안재보더라 짐은 저 가방 하나인데 새벽부터 맥도날드에서 맥모닝 포장해온 부지런한 그 베트남…

포토존에서 인생샷 한번 찍어주고 ​ 내 사랑 반미 먹구 5성급 푸라마 풀빌라로 이동! 이 집 반미는 아무도 못이긴다ㅠㅠ ​ 택시 타고 가는 길 너무 이쁜 베트남 풍경 ​ ​ 비싼 값 했던 푸라마 리조트.. 이게 행복인가 싶을정도😭 뷰도 수영장 뷰로 바꿔주셔가지고 더욱 좋았답 ​ ​ 바로 물놀이 즐기러 가기 ​ ​ 베트남 모래는…

다낭으로 목적지를 결정했다. ​ 이때는 SNS도 잘 안할 때라서 사진도 다양하게 안찍고 퀄리티도 좋지 않은 점이 좀 아쉽다. ​ ​ 도착하자마자 첫 식사. 혼자 베트남을 돌아다닐 땐 상상할 수 없는 만찬이다. ​ 베트남 음식중에 내가 가장 좋아하는 음식 두개를 꼽으면 북부의 분짜랑 남부의 껌땀이다. 할머니께서 좋아하시는…

베트남 다낭은 아름다운 해변과 유서 깊은 문화 유산이 어우러져, 여행자들에게 잊지 못할 경험을 선사하는 도시입니다. 많은 이들이 다낭의 매력에 빠져들고, 이곳에서의 멋진 순간들을 사진에 담아남기는 이유를 알 수 있습니다. 중부 베트남에 위치한 다낭은 그 자체로도 아름다움을 가진 도시지만, 수많은 명소들이…

​ 단연코 어떤 여행과도 견줄 수 없을 만큼 행복했던 베트남에서 기억을 천천히 되짚어보며 ​ ​ 이번 여행은 애정하는 파이카 가방과 함께 ! ​ ​ 베트남에는 꽃들이 많아서 더욱 좋았다지 💐 ​ ​ 도착하자마자 시원한 커피 한 잔이 너무 먹고 싶어 들린 카페 베트남의 자유로운 도심을 여유로이 볼 수 있어서 좋았던…

달랏 중심에는 쑤언흐엉 호수가 있다.이 호수 주변만 걸어도 달랏이 어떤 도시인지 대략 감이 온다. 이곳은 무언가를 열심히 해야 하는 공간이 아니다.오히려 천천히 걷고, 잠시 멈추고, 도시의 속도를 느끼기에 좋은 곳이다.러닝을 좋아하는 사람이라면 선선한 날씨 속에서 호수 주변을 한 바퀴 도는 것만으로도 꽤 좋은 기억이 남는다. 달랏은 일상에서 잠깐 벗어난 여행이라기보다,조금 더 아름답고 여유로운 일상의 연장선처럼 느껴질 때가 많다.쑤언흐엉 호수는 그 분위기를 가장 잘 보여주는 장소다.게다가 숙소, 카페, 시장 등…

달랏은 베트남 커피 문화 안에서도 분명한 존재감을 가진 도시다.주변 고산지대는 대표적인 커피 생산지이고, 수준 높은 커피들이 유통된다.그래서 달랏에서는 카페가 단순히 쉬는 공간이 아니라, 여행의 중요한 목적지가 된다. 도심 안에도 개성 있는 카페가 많고,조금만 나가면 커피 농장과 연결된 공간들도 만날 수 있다.일정과 일정 사이에 카페를 자연스럽게 넣기 좋고,오히려 그렇게 해야 달랏다운 여행이 된다. 달랏에서는 “어디를 봤느냐”보다 “어디에 머물렀느냐”가 더 오래 기억에 남는다.그 중심에는 늘 카페가 있다.

달랏 중앙시장과 야시장은 도시의 활기를 가장 쉽게 느낄 수 있는 공간이다.낮에는 생활감이 짙고, 저녁이 되면 분위기가 훨씬 살아난다. 특히 밤의 달랏은 독특하다.너무 덥지 않기 때문에 걷는 것 자체가 즐겁고,시장 주변에는 로컬과 여행자들이 자연스럽게 섞인다.커플들이 데이트를 하고, 간식거리를 사 먹고, 느긋하게 구경을 한다. 달랏의 야시장은 “정신없는 관광지형 야시장”이라기보다“저