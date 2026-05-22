말자. 배가 묵직하다고 착상이 된 거라고

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말자. 배가 묵직하다고 착상이 된 거라고 생각하지 말자. 아무 느낌이 없다고 끝났다고 생각하지 말자. 검색창에 또 “3일 배아 9일 차 임테기(임신테스트기) 결과” 같은 걸 치지 말자. 이번에는 이 다짐들이 꽤 굳건했지만 오래가지는 않았다. 시험관을 해본 분들이라면 알 것이다. 검색하지 않겠다는 결심은 보통…

우리는 왜 자꾸 결과를 먼저 확인할까 작품을 만들다 보면 완성보다 먼저 결과를 떠올리게 되는 순간이 있다. 잘 나올까. 사람들이 좋아할까. 오래 기억될까. 그 생각이 시작되면 손보다 마음이 먼저 조급해진다. 혹시 당신도 무언가를 시작하기도 전에 결과부터 떠올리고 있지는 않나요. 나 역시 오랫동안 그 마음에서…

성장일기 벽돌시리즈 구백 팔십 팔번째 일기장을 한가롭게 끄적이고 있을 때, 의식의 흐름대로 써보다가 또 한번 과정과 결과에 대한 생각을 하게 되었다. 자신의 일상 속 과정과 결과에 대해 이런 저런 생각들을 할 수 있다. 독자 여러분은 과정이 결과보다 중요한 지 아니면 결과가 과정보다 중요한 지 골라본다면…

절대 가지 말아야 할 회사” 영상이 넘쳐났고, 커뮤니티에는 퇴사 후기와 불안한 미래 전망이 가득했다. AI는 “당신에게 맞는 직업”을 추천해주었지만, 그 결과를 믿어야 할지조차 스스로 판단하기 어려웠다. 결국 학생은 말했다. “틀린 선택을 할까 봐 무서워요.” 사실 현대인은 선택 자체보다 선택 이후의 책임을…

감정도 중요치 않았다. 난 오늘만 기다리며 백일을 보냈다. 다음 주에 다시 오라고 하면 그 며칠 동안 말라비틀어져 죽을 것 같았다.

교통사고 진술서, 합의 결과를 바꾸는 변호사 대응법 진술 하나로 결과는 바뀝니다 안녕하세요 수원교통사고전문변호사, 김묘연 입니다. 사실관계 – “차선 변경 여부를 두고 진술이 엇갈린 사고” 얼마 전 교통사고 전문 변호사를 선임하기 위해 알아보시다가 저를 찾아오신 의뢰인의 사례입니다. (개인정보 보호를…

제가 아무것도 몰랐다는 게 문제였어요. 방향이 바뀌고 있을 때도, 새로운 판단을 내릴 때도 저는 그 과정밖에 있었던 거예요. 보고의 목적이 뭐예요? 보고를 결과 전달이라고 생각하는 분들이 많아요. ‘일을 마치고 어떻게 됐는지 알려주는 것’으로 생각하는 거죠. 물론 그것도 보고예요. 하지만 그게 전부는 아니에요…

톡톡 상담 요청서 제이엔비의원 상담 신청서 talk.naver.com ​ ※ 본 게시물은 의료 정보 제공 및 병원 소개를 목적으로 작성되었습니다. ​ ※ 치료 및 시술 결과는 개인에 따라 차이가 있을 수 있으며 정확한 진단은 의료진 상담 후 진행하시기 바랍니다. ​ Previous image Next image Previous image Next image 압구정코…

결과를 믿어도 될까? 첫 해석을 돌려봤다면, 이제 결과를 검증할 차례입니다. 들어가며 해석 결과는 완벽하지 않다 지난 편에서 Ansys Mechanical을 처음 사용하는 방법에 대해 소개 드렸습니다. 경계조건을 설정하고 Mesh를 생성하고 Solve를 눌러보면 결과가 나오니 어렵지 않게 느껴졌을 겁니다. 그런데 결과 화면이…

DalGak 프롬프트 ​ ​ 왜 같은 AI인데 결과가 다를까? 같은 AI를 쓰는데, 누군가는 “와 이거 미쳤다”를 외치고 누군가는 “왜 이렇게 별로지?”라고 말합니다. 차이는 단 하나, 프롬프트(prompt)입니다. 이미지 속 내용처럼, DalGak 프롬프트는 단순 입력이 아니라 결과를 설계하는 설계도에 가깝습니다. ​ DalGak…

싫다고 하셨다. 실무관님도 싫어하셨다. 오후에는 갑자기 앞자리 계장님께서 자리를 박차고 일어나시더니, 이따 부장님 나오시면 다음 주 윤석열 선고 결과 간식 내기를 하자고 하셨다. 우리는 알겠다고 했다. 81년생 자칭 MZ 계장님은 콧노래를 흥얼거리며 뭔가를 만드시더니 아기 실무관님과 나를 불러 모았다. 나는…

골렘 효과는 부정적인 기대가 개인의 가능성을 제한하고 성과를 떨어뜨리는 현상이다. 낮은 기대는 낮은 기회를 만들고, 이는 결국 낮은 결과로 이어진다. 이 두 효과는 단순히 결과의 차이를 넘어, 인간이 어떻게 자신을 형성해 나가는지를 보여주는 중요한 단서가 된다. 사람은 독립적인 존재처럼 보이지만, 실제로는…

대구포텐자 결과 차이 핵심은 ​ ​ ​ ​ 더올림성형외과의원 대구광역시 중구 달구벌대로 2095 3층 ​ ​ 안면부 피부는 표피, 진피, 그리고 그 아래의 피하조직으로 구성된 복잡한 층구조를 이루고 있으며 ​ 각 층은 고유한 해부학적 기능을 수행해요. ​ 우리가 흔히 피부의 탄력이나 결의 변화를 논할 때 주목해야 할 곳은 ​ 콜라겐…

결과는 끝나는 순간 사라지기도 하고, 남아서 다음 기회를 열기도 한다 많은 사람은 성과를 그 순간의 결과로 생각합니다. 보고서를 잘 끝냈고, 프로젝트를 무사히 마쳤고, 문제를 해결했고, 상사의 칭찬도 받았습니다. 그런데 시간이 지나면 이상한 차이가 생깁니다. 어떤 결과는 그 일과 함께 사라집니다. 그때는 분명…

오늘은 다음주에 청약하는 마키나락스 수요예측 결과인데요. 좋은 결과 나왔으니까 ㄲ고 챙겨보시고 청약하시길 바랍니다. ​ <출처 : 집돈버구쯔> 5월2주차 청약 마키나락스가 유일합니다. 그리고 환불은 이틀이라 좋고요. 그럼 공모 개요 보겠습니다. 마키나락스는 AI 기반 설비, 장비, 로봇 등의 운영 지능화 AI 운영…

비례경쟁률은 6,340 대 1을 기록하였으며, 청약 건수는 410,098 계좌가 청약에 참여하였습니다. 이 글에서는 폴레드 균등배정 수량, 비례경쟁률, 청약 결과 등을 알아보겠습니다. 폴레드 균등배정 수량, 비례경쟁률 결과 폴레드 청약 마감 결과 폴레드 청약 마감 결과 1. 폴레드 일반정보 1) 청약일 : 5월 4일(월)~6…

브랜드블로그, 모브랩이 만드는 진짜 결과 ​ ​ ​ 브랜딩이 진짜 고민되기 시작한 건, 검색창에 우리 브랜드를 쳐 봤을 때 아무것도 안 뜨던 순간이었어요. ​ 그래서 모브랩을 알게 됐고, 단순 노출이 아니라 이야기가 있는 브랜드블로그가 얼마나 큰 차이를 만드는지 직접 겪어 보게 됐습니다. 모브랩이 중요하게 보는 것들…

니프티 검사 결과가 모든 항목에서 정상이라는 사실은, 생각했던 것보다 훨씬 더 큰 위안을 주었다. 나는 원래 ‘불투명함’을 잘 견디지 못하는 사람이다. 그래서 가능한 한 모든 일을 스스로 계획하고, 예상 가능한 범위 안에 두려고 애쓰는 편임에도, ‘임신’이라는 기간은 이런 나의 성향과는 전혀 다른 방향에 놓여…

동기를 무시하려고 노력 중이다. 완전히는 어렵겠지만 말이다. 내가 생각하는 진짜 어른은, 어떠한 외부의 개입 없이 주도적으로 선택하고, 그 선택에 대한 결과도 엄숙히 받아들이는 사람이기 때문이다. 내가 내리는 선택이 곧 나를 만든다. 내 의견보다 더 중요한 것은 아무것도 없다. 그리고 그 선택에 대한 결과…

00이 00이는 특수학생이지만 나는 아니에요!’라며 자기 선생님은 통합반 담임선생님이고 특수선생님은 자기 선생님이 아니라고 한다. 그런 너에게 오늘 장애 결과 통보 등기가 왔다. 등기 배달이 왔을 때 내가 부재중이라 등기를 받지 못해서 그 등기는 우체국으로 돌아갔다. 햇살 좋던 목요일, 나는 오전에 병지각을…

경험을 하기 시작했다. 분명 내가 읽었던 글인데 기억이 잘 나지 않았다. 분명 내가 결정했던 방향인데, 나중에 다시 보면 왜 그렇게 결정했는지 흐릿했다. 결과는 남아 있는데, 거기까지 갔던 사고의 흐름이 비어 있는 느낌이었다. 처음에는 단순히 피로 때문이라고 생각했다. 잠을 거의 못 자고 있었으니까. 그런데…

어느 위치에 어떻게 보강하느냐입니다. 앞턱은 단순히 앞으로 돌출되는 구조가 아니라, 아래 방향과 각도까지 함께 영향을 주는 부위이기 때문에 위치 설정이 결과에 큰 영향을 미칩니다. ​ 예를 들어 무리하게 앞으로만 보강할 경우 입이 돌출된 것처럼 보이거나, 턱 끝이 부자연스럽게 튀어나온 인상으로 이어질 수…

1/2/1)조건으로 트레일링스탑 자동매도로 처리하겠습니다. 종목별 수익률을 비교는 내일 다시 업데이트 하겠습니다. ​ 오늘도 고생하셧습니다. ​ ​ ​ (결과) ​ 결과를 보겠습니다. 오늘 조정장인게 조금 아쉽네요. 일단 트레일링스탑 기준 1/1/1이 좋은지, 1/2/1이 좋은지는 오늘처럼 갭하락이 발생하면 아무 의미도 없어서…

선택되었는지, 팀원들이 AI의 제안 중 무엇을 수정하고 무엇을 그대로 수용했는지에 대한 [판단의 경로]가 전혀 기록되지 않았기 때문입니다. 이것이 바로 ‘결과 중심 KPI’의 치명적인 한계입니다. AI가 실무를 대신하면서 ‘산출량(Output)’은 무한대에 가까워졌지만, 정작 조직이 학습해야 할 ‘판단의 원인’은 블랙박스…

sbti 테스트 링크 유형 결과 ​ 요즘 인스타그램이나 커뮤니티를 둘러보면 sbti 테스트 결과를 캡처해서 올린 글이 부쩍 자주 보입니다. ​ 저 역시 처음에는 또 하나의 유행인가 싶어 그냥 지나쳤는데, 이거 너무 나 같아서 소름이라는 반응이 이어지길래 결국 직접 검사를 해봤습니다. ​ 막상 해보니 질문 구성도 촘촘하고…

2026 백상예술대상 결과 대상 작품상 최우수연기상 조연상 ​ 안녕하세요. 봉코 작가입니다. ​ 2026년 5월 8일, 대한민국 대중문화예술의 대표 시상식인 제62회 백상예술대상이 그 화려한 막을 올렸습니다. 이번 시상식은 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지, 지난 1년간 우리를 웃고 울게 했던 수많은 화제작을 대상…

톡톡 상담 요청서 제이엔비의원 상담 신청서 talk.naver.com ​ ※ 본 게시물은 의료 정보 제공 및 병원 소