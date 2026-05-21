때마침 집에서 멀지 않은 한성대 입구역

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때마침 집에서 멀지 않은 한성대 입구역 인근 ‘극장 봄’에서 제목으로 보니 시놉시스로 보나 포스터로 보나 재미있어 보이는 연극 <은하백만년의전쟁사Ⅰ: 보건 파시즘의 출현>이 한다기에 보러 갔다. [2026년 서울문화재단 예술창작활동지원 선정 프로젝트] [팬데믹에 대한 끝나지 않은 공포 – 혐오와 차별을 시사하는…

때문입니다. 경영진의 고뇌.

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이름 : 소병훈 나이 : 1954년 6월 3일생 (71세) 고향 : 전라북도 군산시 임피면 학력 : 전주고등학교 졸업, 성균관대학교 철학과 학사 가족 : 비공개 소속정당 : 더불어민주당 현직 : 22대 국회의원 프로필 소병훈은 도서출판 이삭과 산하 대표를 맡으며 문화·출판 분야에서 기반을 다졌고 대한출판문화협회 이사로도 활동했다. 이후 정치권에 입문한 뒤 경기 광주시갑 지역을 기반으로 20대, 21대, 22대 국회의원에 연이어 당선되며 3선 중진으로 자리 잡았다.

소병훈은 22대 국회에서 보건복지위원장으로 선출되며 정책 중심 역할을 맡게 됐다. 앞서 21대 국회 후반기에는 농림축산식품해양수산위원장을 맡아 농어업 정책과 지역 균형 발전 이슈를 다뤘고, 이후 보건복지위원으로 활동하며 복지·연금·보건 정책에 대한 경험을 축적했다. 정년연장특별위원회 위원장을 맡아 고령화 사회 대응과 노동시장 구조 개편 논의를 이끌었고, 기본소득연구포럼 대표 의원으로서 복지 재정과 사회 안전망 확대에 대한 정책 방향을 제시해 왔다. 이번 위원장 선출은 이러한 정책 경험과 당내 신뢰를 바탕…

소병훈의 정치 입문은 2000년 새천년민주당 창당 준비 과정에 참여하면서 시작됐다. 이후 열린우리당 국정자문위원, 대통합민주신당 정동영 대선 후보 문화체육특별보좌관 등을 맡으며 정치적 기반을 다졌다. 초기에는 선거에서 연이어 고배를 마셨다. 2008년 18대 총선과 2012년 19대 총선에서 경기 광주 지역에 출마했지만 낙선하며 지역 기반 구축에 어려움을 겪었다. 그러나 꾸준한 지역 활동과 당내 역할 수행을 통해 인지도를 높였고, 정책위원회 부의장 등 당직을 맡으며 정치적 입지를 강화했다. 이러한 과정은 단기간의 성공…

2016년 20대 총선에서 경기 광주시갑에서 당선되며 처음 국회에 입성한 소병훈은 이후 2020년과 2024년 총선에서도 연이어 승리하며 3선 의원이 됐다. 국회 입성 이후 행정안전위원회와 국토교통위원회에서 활동하며 지방행정과 부동산 정책에 목소리를 냈고, 이후 농해수위원장을 맡아 농어촌 정책을 총괄했다. 당내에서는 문화예술특별위원회 위원장, 교육연수원 부원장, 정책위원회 상임부의장 등을 역임하며 정책과 조직 양측에서 역할을 수행했다. 또한 기본소득 도입 논의에 적극 참여하며 재원 마련을 위한 증세 방안, 로봇세…

소병훈은 정치 활동 과정에서 여러 발언과 사건으로 논란에 휩싸이기도 했다. 의원실 비서의 부적절한 SNS 발언 사건이 대표적이며, 해당 사안에 대해 공개 사과를 하며 수습에 나섰다. 또한 부동산 관련 발언에서도 “다주택자는 도둑”이라는 취지의 발언이 알려지며 재산권 침해 논란이 불거졌고, 전세 제도에 대한 부정적 발언 역시 현실과 괴리가 있다는 지적을 받았다. 특히 “입 닥치라”는 표현과 “당신은 머슴이다”라는 발언은 정치인의 언어로 부적절하다는 비판이 거세게 이어졌고 이후 해명에도 불구하고 논란이 확산…

http://pf.kakao.com/_xkxdEVG/chat 안녕하세요 산업안전보건 자격증 획득한 경험을 알려 드릴 최OO이라고 합니다 저는 인강으로 수월하게 준비하고 취득하게 됐는데요 유사 단어로 위생관리기사라 불리우는데 원래 제가 나아가기로 한 직업이 아니었지만 친구 한 명이 이걸 취득해서 좋은 대우를 받으며 감독직으로…

어린이집 보건교사가 워낙 흔치 않은 직업이라 그런지 제가 썼던 어린이집 간호사 글 반응이 꾸준히 있더라구요 !! ♡ ​ 어린이집 보건교사 업무 중 가장중요한 게 투약이죠 특히 신입 어린이집 간호사 시절엔 투약오류 날까봐 몇 번씩 확인했던 것 같아요 ㅠㅠ 오늘은 제가 실제로 사용하는 어린이집 투약방법 + 투약…

산후조리원을 운영하거나 산후조리원에서 근무하는 분들이라면 매년 의무적으로 이수해야 하는 교육이 있습니다. 바로 인구보건복지협회에서 운영하는 산후조리교육입니다. 산후조리업자부터 건강관리인력, 미화원·취사원까지 직종과 역할에 따라 이수해야 하는 교육이 다르므로 본인 해당 교육을 먼저 파악하는 것이…

https://m.site.naver.com/1PtD3 보건관리자 선임기준 몰라서 찾아보고 시작했어요~! 안녕하세요 🙂 이번에 해당 분야로 이직을 하고자 평생교육제도를 활용해 먼저 조건을 맞추게 되었고, 지금은 올해 4월을 기점으로 취업까지 성공하게 되면서 제 단기적 목표를 이룰 수 있었는데요! 사실 처음 이 분야를 접할 때는…

보건복지부 홈페이지를 찾으시는 분들이 꽤 많으신데요. 포털 검색창에 이름만 치면 맨 위에 나오는 공식 사이트로 바로 들어가시면 됩니다. 굳이 복잡하게 영어 주소를 외울 필요가 전혀 없죠. 보건복지부 홈페이지에 들어가시면 각종 의료비 지원이나 다양한 복지 혜택들을 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다. 보건…

▼▼아래상담 링크 클릭▼▼ https://pf.kakao.com/_UhEKs/chat ## 1. 건설현장 보건관리자에 관심을 가지게 된 계기 안녕하세요, 현재 평택 건설현장에서 보건관리자로 근무하고 있는 ‘명작가’입니다. 얼마 전까지만 해도 저는 이 분야와는 전혀 무관한 일을 하고 있었습니다. 그러다 지인의 권유로 ‘건설현장 보건…

환경보건이용권 온라인몰 구매 후기!! 포인트 결제 처음이라면 꼭 확인하세요 환경보건이용권 온라인몰에서 처음으로 물품을 구매해봤습니다. 처음에는 포인트 사용 방법을 잘 몰라서 신용카드로 결제했다가 다시 취소하고, 포인트 결제 방법을 확인한 뒤 다시 구매했습니다. 막상 해보니 어렵지는 않았지만, 처음 이용…

이제 슬슬 여름이 다가오는 것 같습니다 작년부터 대두되는 보건관리자 업무가 하나 있죠 온열질환 예방…. ​ 저는 원래도 여름을 그리 좋아하진 않았는데요 작년부터 더욱 안 좋아하기 시작했습니다 ㅎ 산업안전보건기준 관한 규칙 개정안 규제심사 통과 2025년 7월 17일부터 법이 강화되면서 챙길 게 정말 많아졌어요…

산업안전보건교육 온라인 실시 : ‘설마’가 ‘사고’ 되기 전에 과태료까지 완벽 대비

산업안전보건교육 대상 확인 : 우리 회사는 예외겠지 하다가 과태료 나옵니다.

서울특별시교육청 산하 학교보건진흥원은 학생과 교직원의 건강을 최우선으로 하는 공공기관으로, 학교 보건, 환경 위생, 급식 안전, 산업안전보건 등 다방면에서 활동하고 있습니다. 공식 홈페이지 https://bogun.sen.go.kr를 통해 다양한 프로그램과 자료를 제공하며, 학교 현장의 실질적인 건강 증진을 지원합니다…

▼ 상담이 필요하시면 아래 링크를 클릭 해주세요 ▼ https://naver.me/xAAHwvv5 인하대학교 보건대학원 안녕하세요 인하대 보건대학원 전문 컨설팅으로 합격한 임O정 이라고 합니다. 보건 의료 최전선에서 근무하며 수많은 지표를 관리했지만, 어느 순간부터 제가 하는 일들이 근본적인 시스템의 변화를 끌어내지…

​ ​ ​ 안녕하세요 여러분 오늘은 지난 보건복지부 청년인턴 합격후기 서류편에 이어, 면접 후기를 가져왔습니다. ​ 보건복지부 청년인턴 최종합격 후기 | 서류준비 안녕하세요 여러분 오늘은 보건복지부 청년인턴 최종합격 후기 를 가져왔습니다! 저는 휴학을 한 후에 가장… blog.naver.com 서류합격 후기는 이쪽에서 보실…

시행되고 있는데요. 회사 내 안전관리자 업무를 맡으신 분이시라면 가장 걱정이 되는 부분이 바로 서류이죠. ​ 중대재해처벌법과 산업안전보건법에 의하면 회사는 안전·보건 관리자를 선임해야 하고 관련된 업무를 전담해서 맡아야 한다고 명시되어 있습니다. 그리고 그에 더해 체계적으로 서류를 관리하고 실제로 시행…

안녕하세요 ? 다시 돌아온 임수진 강사님의 직강청강 이벤트 소식! ​ 이번 직강청강 이벤트는 4월 24일, 금요일에 진행되었는데요! #지스쿨임수진 #보건임용임수진 지난 이벤트이지만 왜 가지고 왔나 ? 하실수도 있어요. 이제 이렇게 인강생이 직강으로 청강올 수 있는 기회가 얼마 남지 않았기 때문에 ㅠㅠㅠ ​ 미리 알고…

​ 김포산후도우미 보건 전문가 안심 육아 케어 출산 후에 몸조리가 앞으로의 산모 몸상태를 좌우하는 시기가 될 수 있다 다들 말하잖아요. 저도 혼자 해보려다 도저히 엄두가 안 나서 도움을 받기로 했어요. ​ 남편은 중요한 프로젝트 중이라 출산 휴가를 같이 낼 수 없었고 친정의 엄마는 허리가 안 좋아서 도와달라 부탁…

가장 기본이 되는 교육입니다. 사무직인지, 현장직인지에 따라 시간이 달라지니 꼭 체크하세요. 상시근로자 5인 이상 사업장 필수!! 사무직 및 판매직 전담 근로자: 매 반기(상/하반기 실시) 6시간 이상 (연간 12시간) 그 외 근로자 (생산·현장직 등): 매 반기( 상/하반기 실시 ) 12시간 이상 (연간 24시간) 관리감독자 (팀장·반장 등): 연간 16시간 이상 ※ 전년도에 산업재해가 단 한 건도 없었던 무재해 사업장이라면 올해 교육 시간의 50%를 면제받을 수 있습니다. 우리 회사가 대상인지 꼭 확인해 보세요!

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