내 인생에서 야구장은 두번 가봤음 ㅎ

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내 인생에서 야구장은 두번 가봤음 ㅎ 1. 두산 응원석 – 수빵이랑 2. LG vs 기아 외야- 회사분들이랑 세번째 야구장을 N년만에 초대 받았어요 ​ 나란 놈은 야구장 돈 아깝고 스포츠? 재밌는지 모르겠는 인간 중 하나. 이거 보내줬길래 읽지도 않은 나. 친절하게 블로그도 보내줬지만 보긴했어요.. 뭔지는 모르겠음…

정기휴무 매주 월요일 단체 이용 가능, 예약, 남/녀 화장실 구분, 무선인터넷 https://www.instagram.com/juhwadam?igsh=MXZ5cm50eTI1amx3NA== ​ ​ #사직야구장맛집 #사직야구장술집 #사직동맛집 #사직동술집 #사직동한식주점 #사직동막걸리 #사직동안주맛집 #사직동분위기맛집 #사직동단체모임 #사직야구장추천맛집…

프로야구를 사랑하며, 야구 직관과 야구 정보를 직접 체험하고 소개하는 야구 찐팬 미쓰유의 야구 직관 로드 입니다. 오늘의 야구 직관 로드 소개할 내용은 잠실야구장 통빱 김말국과 삼겹살이에요, 위치, 정보, 메뉴까지 자세하게 소개해드릴게요! ​ 잠실야구장 먹거리 통빱 목차 📍 위치 🍽️ 메뉴 🍜 김말국과 삼겹살…

오늘은 잠실야구장 먹거리 좌석 시야 정보 입니다 ​ 이제 야구시즌 개막이라 오랜만에 잠실야구장 다녀왔어요! ​ 저는 두산베어스 팬이라 이번에도 1루, 홈팀 쪽으로 예매해서 다녀왔는데, 시즌 초라 그런지 분위기부터 확실히 다르더라구요ㅎㅎ ​ 몇년째 야구를 보고 있지만 점점 인기도 더 많아졌다고 느꼈고, 응원 소리…

난 맛도 못 봄 배부르다는 걸 뭔지 모르는 게 분명해 ​ ​ ​ ​ 평일에 가야 크새 가능 몇 번 평일에 가서 크새 먹었더니 좀 질렸슨… 근데 지금은 먹고 싶네.. 야구장 가고 싶네 ​ ​ ​ ​ 주인을 찾습니다 오 몰랐는데 지금 보니 내 신발이랑 깔맞춤이세오 ​ ​ 승요세요 ​ ​ 라이징선 얼른 돌아와… 나스타 어제처럼 오늘도 쳐줘…

오늘 두 번째 포스팅은 #잠실야구장맛집 리뷰 입니다. #잠실야구장 을 홈구장으로 쓰는 #LG트윈스 와 #두산베어스 특히 #두산베어스팬 분들은 별명이 #먹산 일만큼, 야구장 음식을 잘 드시는 걸로 유명한데요. 그래서인지, #잠실야구장먹거리 는 다른 야구장 보다 종류가 좀 더 다양하더라고요. 푸드트럭부터, 야구장…

직관이다. 내가 야구를 좋아하면서도 한 번도 직접 경기장에서 관람한 적이 없다는 걸 알고 선배는 계획을 짰다. 학교에서 가장 가까운 경기장은 대전의 한밭야구장이었다. 어느 일요일에 우리는 버스와 지하철을 갈아타며 한밭에 이르렀다. 야구장의 첫인상은 크고 시끄럽다,였다. 그에 비견될 만한 데시벨은 딱 한 번…

유니폼 이렇게 입으면 예쁨ㅣ요즘 야구장 직관룩 패션 모음 야구 보러 가는 날인데 막상 옷 고르려고 하면 은근 어려운 게 야구장 코디인 것 같아요 ⚾ ​ 너무 꾸민 느낌이면 부담스럽고, 그렇다고 대충 입고 가기엔 사진도 많이 찍게 되구요 ​ 그래서 자연스럽게 야구장 갈 때 뭘 입을지도 중요한 포인트가 됐고, 실제로…

#잠실야구장먹거리 #노량진모듬회 #잠실모듬회 #잠실야구장 #엘지트윈스 #롯데자이언츠 #LG트윈스 ​ 안녕하세요!!! ​ 오늘은 잠실야구장 먹거리, 그중에서도 노량진수산시장 모듬회 도다리 우동 먹은 후기 입니다. ​ 1. 잠실야구장 위치 잠실종합운동장잠실야구장 서울특별시 송파구 올림픽로 19-2 서울종합운동장 잠실종합…

김말국 Previous image Next image 히히히히 올해 첫 잠실 승요로 장식해따 기뻤어용✌️🥹❤️ Previous image Next image 주말엔 이천도 다녀옴 룰루~~ 이천 야구장 벚꽃 흘날리는거 너무 예쁨 브라더가 목도리도 사주고 너무 따뜻하게 잘봤음 비록 졌지마뉴ㅠ Previous image Next image 할머니네 집 가는날 서울 벚꽃 만개…

며칠전에 KT와 한화의 경기를 보러 수원 KT위즈파크에 다녀왔어여! ​ 그런데 어떻게 알았는지 인스타 릴스에 야구장옆사진관이 뜨는거 아니겠어요? 그래서 바로 예약하고 다녀왔지여! 유니폼 입은 김에 사진 남겨두면 좋잖아요 ㅎㅋ 웨딩촬영이 한달도 안남아가지구 연습 겸사겸사 아주 나이스 타이밍!! ​ 예약 하고나서…

잠실야구장 먹거리 최신현황과 꿀팁 ​ 요즘 KBO 개막 후 연일 매진이 이어지고 있더라구요! ​ 그만큼 야구에 대한 관심이 뜨거운 것 같아요 ​ 또, 야구장 하면 빼놓을 수 없는게 먹는재미인데요, 5월 6일자 잠실야구장 먹거리 최신현황 소개해드릴게요 😆 ​ 종합운동장 역 앞 ​ 일단 종합운동장역 도착하는 순간부터 음식을…

부산 사직야구장맛집 사직동 치킨맛집 부산 사직야구장맛집 사직동 치킨맛집 부산 사직야구장맛집 사직동 치킨맛집 케이닥 사직점 다녀온 밍입니다. 부산 사직동에서 치킨과 닭도리탕을 함께 즐길 수 있는 곳을 다시 찾게 되었어요. 예전에 케이닥 본점을 방문한 적이 있었는데, 전체적인 구성과 분위기가 괜찮게 남아…

​ ssg 랜더스 필드 직관 다녀옴요 !!!! ​ 이건 기냥 요즘 유행하는 ai ㅎㅎㅎ #야구장 #야구장ai #문학경기장 #SSG랜더스필드 ​ ​ + 오사카 준비 썰 ​ ​ 하이 오사카 갈라고 준비 좀 했어요 ㅋㅋㅋ ​ #속눈썹연장 ( 2주만에 다 떨어져서 실패) #왁싱 ( 이건 뭐 만족🖤 ) #네일연장 ( 넘 티나서 셀프보수공사 함 ㅜ) #머리염색…

부산사직야구장 333블럭 6열 27번 28번에서 본 시야를 정리해봤어요. 그라운드 전체가 넓게 보이고, 응원 분위기까지 같이 즐기기 괜찮았던 좌석이에요. 먹거리랑 야간 경기 분위기까지 함께 남겨볼게요. 안녕하세요! 때지네에요🐷 2주전에 부산사직야구장 다녀왔답니다 ㅎㅎ 바로 불꽃야구2 직관하러 다녀왔어요!! 아직…

잠실야구장 먹거리 리스트 총정리 잠실새내까지 ​ 안녕하세요, 여행 인플루언서 다송입니다:) 저는 원래 뼛속까지 한화 이글스 팬인데요. 최근 경기도 안양으로 이사 오고 나니 대전 홈구장보다 잠실 야구장이 훨씬 가까워졌더라고요. ​ 잠실 야구장의 꽃은 역시 ‘먹거리’ 아니겠어요? 야구 친구들이 입을 모아 극찬한…

너무 추워 거의 겨울 … 학교 셔틀 타고 갔는데 천안아산역에 15:00 도착 나 15:04분 출발 기차 ​ ?? ​ 졸라 뜀 ​ 공복 유산소 야무지게 해주고 ​ 대전 도착 !! ​ 야구장 가기전에 밥먹으러 중앙로 nc 백화점 ​ 샤브샤브 먹기로 했는데 날 추워서 딱이었다 ! 아니 여기 너무 좋아요 ​ 고기도 무한이고 심지어 와플에 아이스크림…

햇빛이 점점 따듯해지고 야외 활동도 부쩍 늘어나는 요즘이에요 햇빛에 놓이는 시간이 길어지면서 열감으로 고민을 했었는데요 ​ 야구장과 한강에서 사용했던 여름 야외 활동 필수템 쿨링 스틱 활용법 정리해 봅니다 1. 벨카 아로마 쿨링 스틱 첫인상 쿨링 스틱 야구장 한강 필수템 활용법 1️⃣휴대하기 좋은 사이즈 쿨링…

현대백화점그룹 통합 멤버십 H.Point와 함께한 잠실 야구장 현장 참여형 AR 게임 안녕하세요, AR/XR 콘텐츠 전문 기업 하이퍼클라우드입니다. 하이퍼클라우드는 전문적인 AR 기술력을 바탕으로 고객의 니즈에 맞춘 AR/XR 콘텐츠를 제작하고 있습니다. AR 게임, AR 도슨트, AR 스탬프 투어 등 다양한 카테고리를 기반으로…

잠실야구장 야구 직관 먹거리 추천 샤오마라 버거리 bhc 글.사진/JINI 방문일 : 2026.4.12.(일) 잠실야구장 개막전 이후 다시 조카들과 함께 야구 직관! 이번에는 잠실야구장 먹거리로 샤오마라 버거리 bhc에서 간식도 사고 재미나게 응원하며 야구를 봤다. 응원팀인 엘지트윈스도 승리하고 기분좋았던 야구직관 후기…

재미를 느낄 수 있어요! 야구 경기장에서 느끼는 박진감 넘치는 직관 후기를 남겨 주세요~ ​ 안녕하세요~ 욜로희예요! 지난 주말 잠실야구장으로 직관 다녀왔는데요~ 오늘은 잠실야구장 직관 후기 포스팅입니다! ​ (사실 포스팅 순위에서 조금 밀려나 있었는데 블로그씨 질문이 야구 직관 후기 관련 내용이길래 바로…

6명 정도였는데 각자 역할 분담이 딱 되어 있고, 홀에서는 전화 주문과 배달까지 쉴 틈 없이 돌아가고 있었어요. 정말 맛집이라는 생각이 들었어요. 마산야구장맛집 전재경스시 메뉴!!! 스시와 사시미, 우동, 런치 셋트 등 구성이 잘 되어 있어서 취향껏 먹을 수 있는 장점도 있어요. 우리가 주문한 메뉴는 * 특초밥과…

있었어요. 잠실새내 먹자골목 쪽으로 들어오면 생각보다 식당 선택지가 많지만, 오늘은 삼겹살 말고 다른 메뉴가 당겼거든요. 그래서 고른 곳이 바로 잠실 야구장 맛집으로 찾는 사람들 사이에서 많이 보이던 신선계였어요. ​ ​ ​ 잠실은 경기 있는 날이면 식사 시간대가 유난히 빨리 붐비는 편이라 메뉴 선택이 더 중요…

대전 중구 부사동 84-43 영업시간 화-목 : 12:00 – 19:00 금-일 : 12:00 – 19:00 매주 월요일 정기휴무 전화번호 : 0507-1339-2778 안녕하세요~​ ​ 오늘은 대전야구장맛집으로 딱 좋은 곳을 소개해드릴게요. 한화이글스파크 경기 전에 출출한 배를 채우기 위해 부사동 근처를 돌아다니다가 새로 오픈한 멕시코 타코 전문점…

맛집 #사직동맛집 #사직야구장맛집 #사직야구장고기집 #노마진푸줏간 ​ 노마진 푸줏간 부산사직점 ​ 주소 부산 동래구 여고로 1 (사직동, 삼주빌딩) 영업시간 11:30-23:00 연락처 0507-1438-5199 ​ 콜키지무료/포장/단체석/예약/유아의자/주차가능 ​ 집 근처 고기집을 찾다가 괜찮아보여서 방문한 부산 사직동에 위치한