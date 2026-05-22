감자는 흔하지만 결코 평범하지 않은 식재료입니다.

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감자는 흔하지만 결코 평범하지 않은 식재료입니다. 찌면 든든한 간식이 되고, 볶으면 반찬이 되며, 국이나 찌개에 넣으면 포근한 맛을 더해 줍니다. 하지만 감자는 종류와 보관법, 조리법을 제대로 알지 못하면 쉽게 싹이 나거나 푸르게 변하고, 맛도 떨어질 수 있습니다. 오늘은 감자의 특징, 효능, 고르는 법, 보관법…

레시피가 잘 되어 있어서 잠깐 보고 뚝딱 만들기 좋아요. 저는 유투버

삶은 감자에 오이나 당근을 넣고 버무려 만드는 감자샐러드는 반찬 겸 샌드위치 속재료, 간식으로 먹기 좋아서 자주 요리해서 먹곤 합니다. 추억이 생각나는 맛의 감자사라다 준비해서 먹으니 부드럽고 고소한 풍미 가득합니다. 오늘은 다양한 조리 방법 중에서도 으깬 감자에 삶은 계란을 넣고 만드는 감자샐러드 소개…

감자볶음 레시피 감자채볶음 만들기 감자채볶음 레시피 ​ *레시피 포인트 체크하기* 1)감자채는 일정하게 썰고 소금물에 담가 수분과 전분 제거하고 볶아야 부서지지 않음 2)두르고 볶으면서 물을 더해 촉촉하게 속까지 익힘 3)스팸은 선택! 스팸을 넣을 경우 마지막에 넣어야 짜지 않음 ​ ​ ​ ​ 햇감자 한박스를 구입해서…

감자볶음 레시피 감자채볶음 만들기 감자채볶음 레시피 감자볶음 만들기 글. 사진 ⓒ은솔희섭mom ​ 부드러우면서도 고소한 맛이 좋은 감자를 햇감자로 맛볼 수 있어서인지 더욱더 맛이 좋은데요. 쪄서 간식으로 맛봐도 그만이고요, 찐감자를 으깨어서 샐러드로 맛봐도 좋지요~ 그걸 또 식빵 속에 한가득 넣어서 샌드위치…

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다. ​ ​ 으깬 감자샐러드 만들기 감자샐러드만들기 감자사라다 빵 ​ © 글, 사진 / 윤스 ​ ​ ​ ​ 햇감자가 나와 넉넉하게 구입했어요. 감자는 볶음, 조림이나 찌개, 국 다양하게 요리에 활용하기 좋은데요. 오늘은 샐러드를 만들어 보았답니다…

​ 햇감자를 만났다. 감자채전을 만들다. 감자채전 한두 번 부쳐본 것도 아닐 텐데, 이건 또 다른 맛입니다. 최강록 셰프님은 이것을

포슬포슬하게 쪄 먹어도 맛있고, 찌개나 볶음, 전 등 우리 밥상에 하루도 빠지지 않고 올라오는 국민 식재료, 바로 감자입니다. 가격도 저렴하고 활용도도 높아서 마트나 시장에 가면 꼭 한 박스씩 쟁여두게 되는 든든한 비상식량이기도 하죠. 하지만 감자를 대량으로 사두고 보관하다 보면 어느새 표면이 쭈글쭈글해…

싶은 마음이랄까 먹다가 중간에 투레질도 한번 해주고 다먹어 갈때쯤 칭얼거려서 벨트 풀러줬지만 그것도 아니였고 결국은 안아서 완밥! 3일차 60ml👏 ​ ​ 감자푹 삶아주고요 마찬가지로 큐브틀에 담아줍니다 ​ ​ 감자미음 1일차 = 80ml 포슬포슬한 감자냄새가 너무 좋다 그래서 그런지 감자미음도 첫날부터 너무 잘먹어줘서…

저번에 고구마 너겟을 먹어보더니 너~~~무 맛있나봐요 (((맛있는건 귀신같이 알아요🤣🤣🤣🤣))) 찾아보니 이번에는 감자! ​ ​ 고구마 말고 포슬담백 감자 너겟 푸디버디! 푸디버디 포슬담백 감자 너겟! 감자모자 쓰고 있네요 기여워🤭🤭🤭🤭 미식가 엄마와 딸 바보 아빠가 아이들을 위해 만든 음식! 맞는거 같아요👍👍👍👍 삐약이가…

매콤 감자조림 레시피 감자조림 만드는 법 스팸 감자조림레시피 ​ 감자조림은 한국인이라면 모두가 좋아하는 인기반찬 중 하나로 감자의 부드러운 식감과 양념이 잘 어우러져 밥반찬으로 드시기에 딱 좋은 메뉴랍니다. ​ 오늘은 특별히 매콤한 양념을 더해서 2배로 강한 밥도둑 반찬으로 만들어보았답니다. 또한 스팸까지…

감자조림에는 어떤 감자를 쓰느냐에 따라 식감이 확 달라집니다. 분질 감자(포슬포슬한 종류)는 조리 중 쉽게 부서지기 때문에, 조림에는 찰기가 있고 단단한 수미 감자가 가장 적합해요. 2026년 현재도 마트에서 가장 쉽게 구할 수 있는 품종이기도 하고요. 손질할 때는 껍질을 벗긴 뒤 3~4cm 크기의 깍두기 모양이나 한 입 크기로 자르세요. 너무 작으면 조리 중 으스러지고, 너무 크면 속까지 간이 배지 않아요. 잘라 놓은 감자는 찬물에 10~15분 담가 전분기를 빼주는 게 핵심입니다. 이 과정을 거쳐야 조림 중에 감자끼리…

간장 조림의 생명은 양념 비율이에요. 아래 표를 참고해서 따라 해보세요. 감자 3~4개(약 400g) 기준입니다. 재료 분량 역할 진간장 3큰술 짭조름한 기본 간 물엿(또는 올리고당) 2큰술 윤기와 단맛 부여 설탕 1작은술 깊은 단맛 보완 다진 마늘 1큰술 풍미와 향 강화 참기름 1작은술 마무리 고소함 물 150ml 조림 국물 기반 참기름은 불을 끄기 직전 마지막에 넣어야 향이 살아있어요. 처음부터 넣으면 열에 날아가 버려서 고소한 맛이 사라집니다. 이 사소한 차이가 전문점 맛을 만드는 포인트예요. 💡

1단계 — 중강 불로 끓이기 냄비에 물기 뺀 감자를 넣고, 미리 섞어 둔 양념장을 부어주세요. 처음에는 중강 불로 끓이기 시작합니다. 양념이 전체적으로 잘 섞이도록 가볍게 저어주세요. 감자조림 맛있게 만드는법의 핵심은 바로 이 초반 불 조절인데, 센 불로 급하게 끓이면 감자 겉면이 너무 빨리 익어 간이 속까지 배지 않아요. 2단계 — 중불로 낮추어 은근히 조리기 국물이 절반 정도 줄어들면 중불로 낮추세요. 이때부터 뚜껑을 열고 국물을 감자 위로 끼얹어 주면서 조립니다. 이 ‘끼얹기’ 동작이 감자 표면에 양념이 고르게…

기본 감자조림 맛있게 만드는법 레시피에 아래 재료를 더하면 훨씬 풍성한 맛이 납니다. 꽈리고추 — 5~6개 넣으면 칼칼한 맛이 더해져 어른 입맛에 딱 맞아요. 꼭지만 제거하고 이쑤시개로 구멍을 뚫어 넣으면 됩니다. 양파 — 반 개를 큼직하게 잘라 넣으면 달콤함이 올라가고 국물 맛이 깊어집니다. 베이컨 또는 스팸 — 작은 큐브로 잘라 함께 볶으면 아이들이 정말 좋아하는 감자조림이 돼요. 고추장 1작은술 — 달큰매콤한 스타일을 원할 때 양념에 살짝 추가해 보세요. 특히 꽈리고추 감자조림 맛있게 만드는법은 검색량도 높고…

흔한 실수 원인 해결법 감자가 부서짐 세게 저어서 또는 너무 작게 자름 팬을 흔들어 섞거나, 3~4cm로 자르기 간이 짬 간장 과다 또는 전분 안 뺌 물에 담가 전분 제거 후 간장 양 줄이기 윤기가 없음 물엿 부족 또는 마무리 생략 물엿 추가 + 약불 마무리 단계 지키기 속이 익지 않음 너무 큰 크기로 자름 전자레인지에 3분 돌린 뒤 조림 시작

Q1. 감자를 미리 삶아서 조리면 더 빨리 되나요? 완전히 삶아서 넣으면 조림 과정에서 쉽게 으스러져요. 대신 전자레인지에 3~4분 정도 반쯤 익힌 뒤 양념과 함께 조리면 시간도 절약되고 부서지지 않아요. 급할 때 유용한 방법입니다. Q2. 물엿 대신 다른 재료로 대체할 수 있나요? 올리고당으로 1:1 대체 가능하고, 꿀을 사용해도 좋아요. 설탕만으로도 되지만 윤기가 조금 덜해요. 감자조림 맛있게 만드는법에서 윤기를 가장 잘 살려주는 건 역시 물엿이나 올리고당입니다. Q3. 만들어 둔 감자조림, 얼마나 보관할 수 있나요? 냉장…

감자조림 맛있게 만드는법, 정리해 보면 결국 세 가지예요. 전분 제거, 황금 비율 양념장, 그리고 불 조절. 이 세 가지만 지켜도 식당 부럽지 않은 윤기 좌르르 감자조림이 완성됩니다. 처음엔 어색하게 느껴지더라도 두 번 세 번 만들다 보면 손에 착 익게 되어 있어요. 오늘 저녁 밥상에 올려보세요. 분명 그릇이 금방 비워질 거예요. 🥔✨ 전복죽 맛있게 끓이는 방법 황금레시피 https://www.youmytv.com/2026/02/blog-post_24.html 전복죽 맛있게 끓이는 방법 황금레시피 – 고은 전복죽 황금레시피, 생각보

감자전 만들기 ​ ​ ​ 주말이라 간단한 간식으로 감자전을 만들어 보았어요. 갈아 쫀득하게 부쳐도 맛있는데, 가늘게 채 썰어 오일 넉넉하게 둘러 부쳐내면 감자튀김처럼 바삭하게 맛있게 즐길 수 있답니다. ​ ​ ​ 감자는 채 썬 뒤 물에 잠기 담가두었다가 맑은 물이 나올 때까지 헹궈주는데 그래야 전분기가 잘 제거되어 바삭…

​ ​ 오늘은 수제 감자칩 만들기 오븐과 전자레인지 둘다 이용한 레시피를 가져왔어요. ​ ​ 오븐으로 완성된 감자칩이에요. 완전 바삭하고 기름도 하나도 없이 굽는 다이어트 감자칩이에요. ​ ​ ​ ​ 감자칩 만들기 재료 ​ 감자 4개 소금 후추 약간 감자 4개를 준비했어요. ​ ​ ​ ​ 채칼을 이용해 얇게 썰어주려고 채칼 장비를 이용…

오늘 저녁은 간단하게 냉장고 털어서 한그릇 유아식, 감자새우덮밥으로 챙겨줬어요. 계속 식판식으로 주다가 덮밥으로 주니 너무 편하네요~ 오랜만에 먹는 덮밥에 호찌도 잘 먹어줬고요! 저세상 가려던 감자, 어제는 감자채볶음 만들고 오늘은 덮밥으로… 알뜰하게 파먹었습니다😄🍽️ ​ 좋아하는 새우도 듬~뿍 넣었더니 더…

중기이유식 소고기 오이 감자 이유식 레시피 ​ 글/사진 ⓒ 뿌기맘 ​ ​ ​ ​ 안녕하세요. 완밥 이유식을 위한 레시피를 연구하는 뿌기맘이에요. ​ 오늘은 입짧은 아이들도 아주 잘먹을 오이 감자 죽 한 그릇 이유식을 소개해드리려고해요. ​ 🥄 소고기 오이 감자 이유식 수분이 많아 소화에 도움을 주는 식재료 오이와 부드러운..